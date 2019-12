Eine ideale Werbeplattform: Der Werbefahrradständer

Viele Firmen oder auch Privatpersonen, welchen ein öffentlicher Weg gehört, profitieren von cleveren und individuellen Werbelösungen für ihr Unternehmen. Natürlich gehört nicht jedem ein öffentlicher Weg, dennoch ist es möglich, dort Werbefahrradständer vor der eigenen Firma aufzustellen. Diese können dann von Mitarbeitern und natürlich Besuchern gerne genutzt werden, dafür sind sie da. Eine Möglichkeit, sein Fahrrad sicher, mit Fahrradschloss, abstellen zu können, ist gerade in den Städten ein absoluter Glücksgriff. Mit diesem Fahrradständer kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen!

Werbefahrradständer – warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?

Vielleicht erkennen Sie sich darin wieder: Man sucht immer nach einer tollen Werbestrategie und lässt teuere Flyer & Co. produzieren, derweil könnte eine einfache Werbeplattform direkt vor Ihrer Türe stehen: In Form eines Werbefahrradständers! Sie können sich dieses Ding nicht auf Anhieb vorstellen? Kein Problem, hier eine kurze Erklärung. Ein Werbefahrradständer erfüllt in erster Linie den Zweck, dass Fahrräder daran abgesperrt und abgestellt werden können. Doch der Werbefahrradständer verfügt über eine Werbefläche direkt über den Metallstäben, in welche die Fahrräder hineingestellt werden können. Jeder Fußgänger, Autofahrer und selbstverständlich auch die Fahrradfahrer, die ihre Räder dort abstellen, werden dem Werbefahrradständer Beachtung und Aufmerksamkeit schenken.

Werbeplakate oder wechselnde Flyer

Es gibt verschiedenste Varianten, um gut sichtbare Werbung am Werbefahrradständer zu befestigen. Die meisten bevorzugen Werbung, die dauerhaft auf der kleinen bis mittelgroßen Werbefläche angebracht werden kann. Dafür müssen Sie lediglich bei der Druckerei Ihres Vertrauens (Online-Druckereien lohnen sich heutzutage am meisten, da die Preise wirklich unschlagbar sind) wetterfeste Schilder mit dem Werbeaufdruck Ihrer Wahl produzieren lassen. Entweder stellen Sie die Druckdaten selbst zur Verfügung oder Sie arbeiten mit einem Grafikbüro zusammen. Bei den meisten Online-Druckereien kann man sich auch Hilfe in Sachen Gestaltung holen. Das sind Profis, die ihr Handwerk verstehen. Alternativ können Sie dort aber auch wechselnde Werbebotschaften anbringen. Die Werbefläche auf einem Werbefahrradständer ist gut zu erreichen und Sie können mühelos öfter für frischen Wind sorgen. Im Übrigen gibt es die Fahrradständer mit Werbung auch in anderen Konstellationen, zum Beispiel, das die Werbeplattform in der Mitte ist, in Form eines Vierecks und daneben befindet sich jeweils eine Möglichkeit, sein Fahrrad hineinzuschieben. Eine runde Werbetafel erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit, denn es ist einfach ein Hingucker und es führt kein Weg daran vorbei, die Werbung, die dort abgebildet ist, näher zu betrachten. Wer möchte, kann auch immer mal wieder neue, frische Flyer oder Schilder drucken lassen und alle paar Monate neue Werbung auf der Fläche anbringen. So haben die Passanten, die daran vorbeigehen, immer mal wieder neue Impulse. Ihre Firma kann mit der Konkurrenz mühelos mithalten! Probieren Sie es aus, Sie werden sicher nicht mehr auf diese Art von Werbung verzichten wollen.

Auf folgendem Link gibt es genauere Informationen: https://www.fahrradstaender24.de/de/Werbefahrradstaender